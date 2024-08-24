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Пруссия
1869
Пруссия
Период:
1797-1873
1797-1873
Фридрих Вильгельм III
1797-1840
Фридрих Вильгельм IV
1840-1861
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1861-1873
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1869
Монеты Пруссии 1869 года
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Золотые монеты
1 крона 1869 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты
2 талера 1869 A
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
30
2 талера 1865-1871
Смещение штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Талер 1869 A
Средняя цена
110 $
Продажи
0
59
Талер 1869 B
Средняя цена
200 $
Продажи
1
22
Талер 1869 C
Средняя цена
190 $
Продажи
0
4
Талер 1864-1871
Смещение штемпеля
Средняя цена
380 $
Продажи
0
2
2 1/2 серебряных гроша 1869 A
Средняя цена
50 $
Продажи
0
7
2 1/2 серебряных гроша 1869 B
Средняя цена
110 $
Продажи
0
2
2 1/2 серебряных гроша 1869 C
Средняя цена
210 $
Продажи
0
2
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873
Смещение штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 серебряный грош 1869 A
Средняя цена
35 $
Продажи
0
8
1 серебряный грош 1869 B
Средняя цена
50 $
Продажи
0
7
1 серебряный грош 1869 C
Средняя цена
40 $
Продажи
0
19
1 серебряный грош 1861-1873
Смещение штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 серебряных гроша 1869 A
Средняя цена
70 $
Продажи
0
6
1/2 серебряных гроша 1869 B
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Медные монеты
4 пфеннига 1869 A
Средняя цена
—
Продажи
0
4
3 пфеннига 1869 A
Средняя цена
20 $
Продажи
0
5
3 пфеннига 1869 B
Средняя цена
—
Продажи
0
2
3 пфеннига 1869 C
Средняя цена
45 $
Продажи
0
8
3 пфеннига 1861-1873
Смещение штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 пфеннига 1869 A
Средняя цена
6 $
Продажи
0
2
2 пфеннига 1869 B
Средняя цена
3 $
Продажи
0
4
1 пфенниг 1869 A
Средняя цена
40 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1869 B
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 пфенниг 1861-1873 C
Смещение штемпеля
Средняя цена
100 $
Продажи
0
1
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Пруссия
Период
1797-1873
Категория
Зактрыть
???
Пруссия
Период
1797-1873
Фридрих Вильгельм III
1797-1840
Фридрих Вильгельм IV
1840-1861
Вильгельм I
1861-1873
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