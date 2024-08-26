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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1869 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1869 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1869 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3232 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 20 июня 2006.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (5)
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  • Teutoburger (5)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Пруссия Талер 1869 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Пруссия Талер 1869 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1869 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Пруссия Талер 1869 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1869 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1869 B на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1869 B на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1869 B на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Künker - June 20, 2006
Продавец Künker
Дата 20 июня 2006
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1869 B на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Пруссия Талер 1869 B на аукционе Inasta - September 5, 2024
Пруссия Талер 1869 B на аукционе Inasta - September 5, 2024
Продавец Inasta
Дата 5 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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