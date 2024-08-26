Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1869 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3232 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 20 июня 2006.
Сохранность
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- Teutoburger (5)
- WAG (4)
- Westfälische (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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