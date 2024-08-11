Талер 1869 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1869 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22387 проданному на аукционе Stack's Bowers за 900 USD. Торги состоялись 7 августа 2017.

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