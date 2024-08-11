Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1869 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1869 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22387 проданному на аукционе Stack's Bowers за 900 USD. Торги состоялись 7 августа 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
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