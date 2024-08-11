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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1869 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1869 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1869 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1869 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22387 проданному на аукционе Stack's Bowers за 900 USD. Торги состоялись 7 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • WCN (1)
Пруссия Талер 1869 C на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Пруссия Талер 1869 C на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 1000 CZK
Пруссия Талер 1869 C на аукционе Stack's - August 8, 2017
Пруссия Талер 1869 C на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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