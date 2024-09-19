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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1869 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1869 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1869 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1869 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 282 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1869 C на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1869 C на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1869 C на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1869 C на аукционе Karamitsos - September 12, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1869 C на аукционе Coinhouse - March 29, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1869 C на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1869 C на аукционе Heritage - April 19, 2016
Пруссия 3 пфеннига 1869 C на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1869 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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