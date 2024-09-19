3 пфеннига 1869 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1869 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 282 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

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