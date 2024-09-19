Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1869 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1869 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 282 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Где продать?
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