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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1869 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1869 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1869 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 50 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (2)
Пруссия 2 пфеннига 1869 B на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1869 B на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1869 B на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1869 B на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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