Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1869 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 50 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Möller (1)
- Russiancoin (2)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск