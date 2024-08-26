Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1869 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1869 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 80 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (1)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1869 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 2 1/2 серебряных гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск