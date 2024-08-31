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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1869 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1869 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1869 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 36596 проданному на аукционе Heritage Auctions за 270 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1869 B на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1869 B на аукционе Numedux - May 30, 2021
Пруссия 1 серебряный грош 1869 B на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Пруссия 1 серебряный грош 1869 B на аукционе Heritage - January 18, 2017
Пруссия 1 серебряный грош 1869 B на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 B на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 B на аукционе Heritage - June 26, 2014
Пруссия 1 серебряный грош 1869 B на аукционе Heritage - June 26, 2014
Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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