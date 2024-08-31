Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1869 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 36596 проданному на аукционе Heritage Auctions за 270 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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