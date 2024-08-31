Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3370 проданному на аукционе Auction World за 450000 JPY. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS64 PL PCGS
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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