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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1869 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1869 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3370 проданному на аукционе Auction World за 450000 JPY. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
3222 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1826 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
******
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Stack's - August 7, 2020
Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
******
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Oslo Myntgalleri - November 29, 2015
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 талера 1869 A на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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