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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1869 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1869 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Пруссия Талер 1869 A на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 645 PLN
Пруссия Талер 1869 A на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1869 A на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1869 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия Талер 1869 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Пруссия Талер 1869 A на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1869 A на аукционе Bruun Rasmussen - July 9, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 9 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Пруссия Талер 1869 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1869 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Пруссия Талер 1869 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1869 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1869 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе Aurea - December 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1869 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе Rio de la Plata - October 9, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1869 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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