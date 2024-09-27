Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (4)
- BAC (15)
- Bruun Rasmussen (1)
- Darabanth (2)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (1)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (7)
- MARCINIAK (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Niemczyk (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Pesek Auctions (1)
- Rauch (2)
- Rio de la Plata (1)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (1)
- Teutoburger (6)
- WAG (6)
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 9 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Талер 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск