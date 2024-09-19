Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1869 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1869 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 180 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1869 A на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1869 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 1/2 серебряных гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск