Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15,15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 180 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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