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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1869 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1869 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1869 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61145 проданному на аукционе Heritage Auctions за 56 USD. Торги состоялись 12 июля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • Katz (2)
  • Numismática Leilões (1)
Пруссия 3 пфеннига 1869 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1869 A на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1869 A на аукционе Numismática Leilões - March 16, 2020
Продавец Numismática Leilões
Дата 16 марта 2020
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1869 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Пруссия 3 пфеннига 1869 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1869 A на аукционе Heritage - July 12, 2009
Пруссия 3 пфеннига 1869 A на аукционе Heritage - July 12, 2009
Продавец Heritage
Дата 12 июля 2009
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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