Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1869 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61145 проданному на аукционе Heritage Auctions за 56 USD. Торги состоялись 12 июля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 16 марта 2020
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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