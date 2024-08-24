3 пфеннига 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1869 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61145 проданному на аукционе Heritage Auctions за 56 USD. Торги состоялись 12 июля 2009.

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