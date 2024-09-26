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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1869 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1869 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33423 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Stephen Album (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1869 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Пруссия 1 серебряный грош 1869 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1869 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1869 A на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1869 A на аукционе Stephen Album - April 12, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Пруссия 1 серебряный грош 1869 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 A на аукционе Heritage - January 13, 2016
Пруссия 1 серебряный грош 1869 A на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 A на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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