Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33423 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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