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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1869 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1869 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1869 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1300 проданному на аукционе Katz Auction за 7 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Künker (1)
Пруссия 2 пфеннига 1869 A на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1869 A на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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