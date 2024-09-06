2 пфеннига 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1869 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1300 проданному на аукционе Katz Auction за 7 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность UNC (2)