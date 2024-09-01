2 1/2 серебряных гроша 1869 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1869 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2317 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 200 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность PROOF (1) AU (1)