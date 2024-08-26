1 серебряный грош 1869 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1869 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 350 USD. Торги состоялись 20 января 2004.

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