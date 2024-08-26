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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1869 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1869 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1869 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1869 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 350 USD. Торги состоялись 20 января 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Heritage - December 3, 2020
Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Heritage - December 3, 2020
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Zöttl - March 31, 2019
Продавец Zöttl
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Heritage - October 12, 2010
Пруссия 1 серебряный грош 1869 C на аукционе Heritage - October 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2010
Сохранность MS66 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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