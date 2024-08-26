Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1869 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1869 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 350 USD. Торги состоялись 20 января 2004.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- Katz (3)
- Künker (3)
- Monety i Medale (1)
- Numis.be (1)
- Rauch (1)
- Sonntag (1)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (2)
- Zöttl (2)
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 серебряный грош 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск