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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1869 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1869 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1869 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1869 B на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1869 B на аукционе Heritage - September 10, 2014
Пруссия 3 пфеннига 1869 B на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 223 USD

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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