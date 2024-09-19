Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1869 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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