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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1862 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1862 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1862
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2523 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Russiancoin (10)
  • Zöttl (2)
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - March 5, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Zöttl - March 31, 2019
Продавец Zöttl
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1862 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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