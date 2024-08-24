4 пфеннига 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 180 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (1) Нет оценки (1)