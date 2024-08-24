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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1863 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1863 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 180 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Пруссия 4 пфеннига 1863 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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