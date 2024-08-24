Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 180 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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