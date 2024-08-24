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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1863 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1863 A
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1863 A
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1863 A
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Талер 1863 A
Средняя цена 140 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/6 талера 1863 A
Средняя цена 90 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1863 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1863 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1863 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1863 A
Средняя цена 100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1863 A
Средняя цена 10 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1863 A
Средняя цена 70 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1863 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861-1873 C Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
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