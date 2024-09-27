Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21,22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1147 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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