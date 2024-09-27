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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1863 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1863 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1147 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1863 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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