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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 кроны 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1863 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 кроны 1863 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1863 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2931 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
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Пруссия 1/2 кроны 1863 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2784 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1863 A на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1863 A на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1863 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1863 A на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
4356 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1863 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1863 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1863 A на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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