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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крона 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крона 1863 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крона 1863 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крона
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1863 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5700 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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  • Baldwin's (1)
  • Künker (2)
Пруссия 1 крона 1863 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC PL
Цена
7586 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Пруссия 1 крона 1863 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
8796 $
Цена в валюте аукциона 5700 EUR
Пруссия 1 крона 1863 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крона 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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