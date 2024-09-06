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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1863 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1863 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2305 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 270 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Auctiones - March 21, 2021
Продавец Auctiones
Дата 21 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1863 A на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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