Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2305 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 270 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 21 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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