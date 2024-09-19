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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1863 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1863 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 999 проданному на аукционе WDA - MiM за 625 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Денга1700 (1)
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Numedux - May 16, 2022
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1863 A на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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