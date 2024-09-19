Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 999 проданному на аукционе WDA - MiM за 625 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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