Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2539 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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