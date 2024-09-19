Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3154 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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