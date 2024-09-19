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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1863 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1863 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3154 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Пруссия Талер 1863 A на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Пруссия Талер 1863 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1863 A на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Пруссия Талер 1863 A на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Пруссия Талер 1863 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1863 A на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1863 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1863 A на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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