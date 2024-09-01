1 пфенниг 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75552 проданному на аукционе Stack's Bowers за 300 USD. Торги состоялись 24 февраля 2022.

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