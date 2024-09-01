Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75552 проданному на аукционе Stack's Bowers за 300 USD. Торги состоялись 24 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (2)
- HERVERA (1)
- Höhn (1)
- InAsta (2)
- Katz (3)
- Rauch (1)
- Russiancoin (17)
- Soler y Llach (1)
- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск