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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1863 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1863 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75552 проданному на аукционе Stack's Bowers за 300 USD. Торги состоялись 24 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1863 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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