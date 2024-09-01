3 пфеннига 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7556 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 50 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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