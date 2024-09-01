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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1863 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1863 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7556 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 50 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
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  • Rare Coins (1)
Пруссия 3 пфеннига 1863 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Пруссия 3 пфеннига 1863 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Пруссия 3 пфеннига 1863 A на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1863 A на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 CHF

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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