Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1863 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7556 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 50 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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