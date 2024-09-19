Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 13 октября 2013.
Сохранность
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- Numismatica Ferrarese (3)
- NUMMUS Olomouc (1)
- WAG (1)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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