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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1863 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1863 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1863 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1863 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 13 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Bertolami (3)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Numisbalt (1)
  • Numismatica Ferrarese (3)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе Bertolami - June 12, 2022
Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе Bertolami - September 27, 2020
Продавец Bertolami
Дата 27 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе Bertolami - May 3, 2020
Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1863 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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