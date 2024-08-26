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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1870 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1870 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1870 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1870
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1870 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1638 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 230 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • WAG (1)
Пруссия 4 пфеннига 1870 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1870 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1870 A на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1870 A на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1870 A на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1870 A на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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