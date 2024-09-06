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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1868 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1868 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3159 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Grün (1)
  • WAG (3)
Пруссия 4 пфеннига 1868 A на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1868 A на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1868 A на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1868 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1868 A на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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