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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1868 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1868 A
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 крона 1868 B
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1868 A
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1868 B
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1868 A
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 талера 1865-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1868 A
Средняя цена 95 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
Талер 1868 B
Средняя цена 320 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Талер 1868 C
Средняя цена 450 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Талер 1864-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/6 талера 1868 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1868 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1868 C
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1868 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1868 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1868 C
Средняя цена 65 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1868 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1868 B
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1868 C
Средняя цена
Продажи
1 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1868 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1868 C
Средняя цена 60 $
Продажи
1 12
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1868 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1868 B
Средняя цена 35 $
Продажи
1 5
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1868 C
Средняя цена 6 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1868 A
Средняя цена 3 $
Продажи
1 6
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1868 B
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1868 C
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1868 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1868 B
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1868 C
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861-1873 C Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
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