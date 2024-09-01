Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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