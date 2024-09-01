Талер 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность PROOF (5) UNC (8) AU (25) XF (17) VF (9) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (4) PF65 (4) Сервис NGC (5) PCGS (4)

Продавец Все фирмы

Aurea (1)

COINSNET (1)

Emporium Hamburg (4)

Felzmann (2)

Gorny & Mosch (1)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Grün (4)

Heritage (7)

HERVERA (1)

Höhn (2)

Holmasto (1)

iNumis (4)

Jesús Vico (1)

Künker (10)

Macho & Chlapovič (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Niemczyk (1)

Rauch (3)

Russiancoin (1)

Soler y Llach (1)

Sonntag (1)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (3)

TMAJK sro (1)

UBS (1)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (7)

WCN (1)

Wormser Auktionshaus (1)