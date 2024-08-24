Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1868 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1868 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1868 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1868 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • BAC (13)
  • Karbownik (1)
  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • Rauch (1)
  • WAG (1)
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе Aurea - May 27, 2015
Продавец Aurea
Дата 27 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1868 C на аукционе Rauch - December 14, 2014
Продавец Rauch
Дата 14 декабря 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1868 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 3 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск