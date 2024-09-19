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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1868 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1868 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 64175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 141 USD. Торги состоялись 28 июля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Russiancoin (1)
Пруссия 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - September 5, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1868 B на аукционе Heritage - July 28, 2016
Пруссия 1 пфенниг 1868 B на аукционе Heritage - July 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2016
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 141 USD

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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