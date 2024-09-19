Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 64175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 141 USD. Торги состоялись 28 июля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Russiancoin (1)
Где продать?
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