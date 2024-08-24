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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1868 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1868 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1868 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1868 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2958 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Künker (4)
Пруссия Талер 1868 C на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Пруссия Талер 1868 C на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Пруссия Талер 1868 C на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1868 C на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1868 C на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1868 C на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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