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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1868 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1868 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 12 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1868 A на аукционе Emporium Hamburg - July 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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