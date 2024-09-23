2 1/2 серебряных гроша 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 12 марта 2017.

Сохранность PROOF (1) UNC (6) AU (2) XF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) Сервис NGC (1)