Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1213 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 380 RUB
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Где продать?
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