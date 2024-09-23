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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1868 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1868 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1213 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (2)
Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 380 RUB
Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Heritage - September 15, 2016
Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Heritage - September 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Heritage - December 18, 2014
Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Heritage - December 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1868 A на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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