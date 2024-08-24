Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 крона 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крона
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1868 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2930 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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