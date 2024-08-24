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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крона 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крона 1868 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крона 1868 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крона
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1868 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2930 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • Künker (12)
  • UBS (1)
Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
7144 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
11571 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе HIRSCH - February 9, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 крона 1868 A на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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