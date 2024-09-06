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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1868 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1868 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 33175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • La Galerie Numismatique (2)
  • Numedux (1)
  • Zöttl (2)
Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Numedux - May 30, 2021
Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Heritage - August 8, 2010
Пруссия 1 серебряный грош 1868 B на аукционе Heritage - August 8, 2010
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2010
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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