Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 33175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?
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