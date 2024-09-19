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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1868 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1868 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 33537 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numedux (2)
Пруссия 3 пфеннига 1868 B на аукционе Heritage - August 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Пруссия 3 пфеннига 1868 B на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1868 B на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1868 B на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1868 B на аукционе Numedux - September 11, 2021
Пруссия 3 пфеннига 1868 B на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1868 B на аукционе Heritage - September 10, 2014
Пруссия 3 пфеннига 1868 B на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
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Где купить?
Пруссия 3 пфеннига 1868 B на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - August 30, 2024
Пруссия 3 пфеннига 1868 B на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - August 30, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 30 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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