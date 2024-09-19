Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 33537 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Numedux (2)
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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