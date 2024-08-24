Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 кроны 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1868 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2393 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 6500 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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