1/2 кроны 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1868 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2393 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 6500 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

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