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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 кроны 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1868 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 кроны 1868 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1868 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2393 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 6500 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
4101 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
4683 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Heritage - January 8, 2018
Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1868 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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