1/2 серебряных гроша 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Münzen & Medaillen GmbH за 40 EUR. Торги состоялись 26 мая 2011.

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