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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1868 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1868 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1868 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (1)
Пруссия 1 пфенниг 1868 C на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1868 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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