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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1868 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1868 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1868 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1868 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1211 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 C на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1868 C на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1868 C на аукционе Heritage - December 4, 2014
Пруссия 1 серебряный грош 1868 C на аукционе Heritage - December 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 C на аукционе Künker - December 18, 2013
Продавец Künker
Дата 18 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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