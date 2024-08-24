Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2539 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 45 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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