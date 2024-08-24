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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1868 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1868 года B - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2539 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 45 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Höhn (2)
Пруссия 2 пфеннига 1868 B на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1868 B на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1868 B на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1868 B на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1868 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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