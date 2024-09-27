Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1868 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15,15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1868 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1838 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Künker (1)
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1/2 серебряных гроша 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск