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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1868 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1868 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1868 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1868 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1838 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1868 C на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1868 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1868 C на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1868 C на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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