1/2 серебряных гроша 1868 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1868 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1838 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

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