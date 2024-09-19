Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1868 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15,15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1398 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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