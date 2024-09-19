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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1868 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1868 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1428 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе InAsta - November 30, 2021
Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Heritage - August 18, 2016
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Пруссия 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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