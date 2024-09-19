1 серебряный грош 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1428 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

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