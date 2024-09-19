Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1868 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1868
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1428 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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