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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1868 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1868 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1868 года C - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1868
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1868 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4230 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Künker (3)
Пруссия 2 пфеннига 1868 C на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1868 C на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1868 C на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1868 C на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 2 пфеннига 1868 C на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 2 пфеннига 1868 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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